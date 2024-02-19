96 сбитых украинских беспилотников за сутки

Пресс-служба Минобороны РФ отчиталась о том, что российская система ПВО за сутки сбила 96 украинских беспилотников.
Вражеские дроны были мгновенно зафиксированы и сбиты над следующими населенными пунктами и жилыми областями: Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской народной республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой народной республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области.
Это ещё раз доказывает эффективность системы ПВО РФ, которая бдительно охраняет покой граждан России. Об этом говорят и итоговые цифры сбитых беспилотных аппаратов - 12 819.
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