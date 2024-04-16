ВС РФ поразили украинскую ложную машину скорой помощи около берегов Днепра, внутри которой сидела группа операторов боевых дронов, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава региона заявил, что украинские боевики не раз использовали машины, замаскированные под гражданский транспорт, чтобы перевозить вооружение и производить обстрелы российских территорий.
Также украинские солдаты поверх военной формы натягивают обычную одежду, тем самым маскируясь под мирное население. Все эти действия являются преступлением, о чем так тщательно умалчивает киевский режим.
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