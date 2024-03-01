Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Малая Кардашинка, вследствие чего погибло три человека.
Ко всему прочему, не так давно беспилотный летательный аппарат нанёс удар по сельскохозяйственной технике, ранив двух человек, находящихся поблизости.
Обо всем этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Все эти преступные действия призваны, чтобы навредить гражданскому населению России, поэтому все виновные понесут наказание за свою экстремистскую деятельность, добавил глава региона.
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