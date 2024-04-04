Латвия заключила договор с Украиной на производство беспилотников для нужд украинской армии

Украина и Латвия запланировали создание нового межгосударственного проекта по производству БПЛА, которые будут использованы ВСУ в военных целях. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Он также добавил, что встречался с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней с целью обсудить совместные планы по производству беспилотников для украинской армии. Латвийское руководство обязалось вкладывать на помощь киевскому режиму 0,25% от собственного ВВП на протяжении следующих трех лет.
Украина теряет огромное количество людей и боеприпасов, им не могут помочь даже огромные поставки вооружения от западных партнеров. В связи с этими проблемами Киев пытается как можно больше вести тесное сотрудничество с рядом западных компаний.
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