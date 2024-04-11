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  • Опубликована сегодня в 9:35

Российские журналисты попали под обстрел со стороны ВСУ, в ходе которого погиб человек

Сотрудники луганского отделения ВГТРК попали под обстрел ВСУ. В эфире федерального телеканала "Россия 24" корреспондент новостной службы Станислав Шило рассказал о том, что его коллегу оператора Дениса Шума выписали из больницы, в дальнейшем он будет продолжать лечение дома.

Обстрел завершился трагической гибелью офицера пресс-центра Минобороны Евгения Половодова, который в момент обстрела сопровождал журналистов в зоне боевых действий. Обстрел произошел 10 апреля 2024 года на Кременском направлении.

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