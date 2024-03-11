Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что жители Крымского полуострова верят, что страны Альянса получат по заслугам за прямые агрессивные действия против России.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что состоялось собрание глав государств ЕС, в ходе которого обсуждался главный вопрос о вводе европейских войск на территорию Украины, но к единому соглашению лидеры стран Евросоюза не пришли, так как никто не поддержал затею Макрона.
Французский президент первым высказал желание ввести вооружённые французские формирования в качестве поддержки киевского режима, за что подвергся осуждению со стороны простых граждан Франции, которые заявили, что не собираются погибать за Украину.
Оппозиция ЮАР запросила у Госдепа помощи на майских выборах
Посол ЮАР в России заявил, что страна может изменить внешнеполитический курс и выйти из БРИКС.
Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega
Mega обладает инновационным дизайном, способным обеспечить его возможность обгонять другие автомобили.
Мигранты, работающие не по профилю, будут вынуждены покинуть пределы России
Пресс-служба Министерства труда сообщает, что мигрантов будут выселять, если они не будут работать по своему профилю.
На Дону Василий Голубев дал старт Эстафете добрых дел
В Новочеркасске 10 марта был запущен "Счетчик добрых дел" — на этой платформе каждый житель Ростовской области сможет рассказать о каком-то добром поступке.