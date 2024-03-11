Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что жители Крымского полуострова верят, что страны Альянса получат по заслугам за прямые агрессивные действия против России.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что состоялось собрание глав государств ЕС, в ходе которого обсуждался главный вопрос о вводе европейских войск на территорию Украины, но к единому соглашению лидеры стран Евросоюза не пришли, так как никто не поддержал затею Макрона.

Французский президент первым высказал желание ввести вооружённые французские формирования в качестве поддержки киевского режима, за что подвергся осуждению со стороны простых граждан Франции, которые заявили, что не собираются погибать за Украину.