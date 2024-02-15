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Зеленский приедет во Францию для подписания двустороннего соглашения
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:49

Зеленский приедет во Францию для подписания двустороннего соглашения

Фрунцузкое информационное издание сообщает, что Макрон не сможет посетить Украину, поэтому Зеленскому придетcя самому прибыть в Париж.

Французское информационное агентство Франс Пресс сообщает, что президенты Макрон и Зеленский подпишут договор о двустороннем соглашении гарантий безопасности Украины. Макрон заявил ранее, что собирается завершить подписание договора личным визитом на Украину.

Но французский лидер принял решение перенести визит в связи с проблемами, связанными с собственной безопасностью. Поэтому Зеленский прибудет в эту пятницу в Париж, где и будет подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украины.

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