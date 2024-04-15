ВСУ начали активно использовать французские гаубицы "Caesar". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, французские установки наносят массированные удары по Запорожской области, которая была освобождена российскими Вооруженными силами. Также известно, что французские власти имеют в планах поставить еще партию гаубиц киевскому режиму.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости ввести войска европейских стран на территорию Украины. Для этого лидер Франции созвал руководителей ведущих стран ЕС для обсуждения вопроса о вводе войск на украинскую территорию. Но затея Макрона осталась без реализации, так как ни один член ЕС не поддержал столь опасную идею по эскалации вооружённого конфликта на Украине.