Китайский МИД вплотную займется смягчением напряженности в украинском регионе

Официальный представитель МИДа Китая Мао Нин призвала все стороны конфликта поспособствовать смягчению нынешней напряжённой ситуации на територии Украины.

Китайский дипломат заявила, что КНР будет и дальше способствовать прекращению огня и боевых действий на Украине. Китай будет предпринимать все возможные попытки для урегулирования украинского кризиса.

Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит ряд стран, где пройдут дипломатические переговоры касательно украинского вопроса. Поездка начнётся со 2 марта.

Ситуация в мире обострилась после встречи глав европейских государств в Париже, где французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что необходимо отправить войска из стран ЕС на Украину. Но другие лидеры не поддержали Макрона, посчитав, что это только усугубит ситуацию и приведёт к крайне негативным последствиям на международной арене.