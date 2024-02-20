Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сделал заявление, что украинцев целенаправленно стравливают с русскими. Тем временем киевская власть собирается создать из Украины «анти-Россию».
Политик сказал, что большинство украинцев не поддерживают радикальные и русофобские действия современной Украины. Рано или поздно нынешнее украинское руководство уйдёт в прошлое и восстановятся мирные отношения между двумя братскими народами.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Украиной. Он сказал, что Россия не против переговоров, но Запад запретил украинской стороне участвовать в них.
Президент Венесуэлы хочет в БРИКС
Визит главы МИД России Лаврова вв Каракас совпал с заявлением президента Венесуэлы о вступлении Боливарианской Республики в БРИКС.
Азаров рассказал, почему Зеленский не хочет проводить выборы
Азаров прокомментировал ситуацию на Украине с отложенными выборами президента.
Ученые выделили опасные последствия стресса во время планирования беременности
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Врач Умнов предупреждает о вреде сочетания кофе с алкоголем
Врач Александр Умнов отмечает, что сочетание кофе с алкоголем может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт и гипертонию.