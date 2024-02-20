Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сделал заявление, что украинцев целенаправленно стравливают с русскими. Тем временем киевская власть собирается создать из Украины «анти-Россию».

Политик сказал, что большинство украинцев не поддерживают радикальные и русофобские действия современной Украины. Рано или поздно нынешнее украинское руководство уйдёт в прошлое и восстановятся мирные отношения между двумя братскими народами.

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Украиной. Он сказал, что Россия не против переговоров, но Запад запретил украинской стороне участвовать в них.