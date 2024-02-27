Воздушная тревога прозвучала в четырех украинских областях

По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины в областях Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал одновременно в 9:50 по московскому времени.

Вооружённые силы РФ начали наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины с того момента, как был совершён теракт на Крымском мосту. По официальной версии, подрыв Крымского моста был инициирован украинскими спецслужбами.

ВС РФ открывают огонь исключительно по военным, оборонным и энергетическим объектам. При этом жилые районы городов и другая гражданская инфраструктура остаётся нетронутой, по ней не бьют военные установки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.