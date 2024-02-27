Воздушная тревога прозвучала в четырех украинских областях

По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины в областях Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал одновременно в 9:50 по московскому времени.
Вооружённые силы РФ начали наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины с того момента, как был совершён теракт на Крымском мосту. По официальной версии, подрыв Крымского моста был инициирован украинскими спецслужбами.
ВС РФ открывают огонь исключительно по военным, оборонным и энергетическим объектам. При этом жилые районы городов и другая гражданская инфраструктура остаётся нетронутой, по ней не бьют военные установки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Макрона раскритиковали свои же граждане после его слов в адрес России
Макрон заявил, что не может позволить России победить.
В Африке открылся саммит ООН по климату
Планируется обсуждение глобальных вызовов для климата планеты на высшем уровне. Президента саммита — министр энергетики и устойчивого развития Марокко Лейла Бенали.
Дочери Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на произведения отца
Обе дочери великого советского актёра и писателя Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на его произведения.
Аномальные "пятна" на Солнце достигли рекордного размера
Ученые замерли в ожидании дальнейших действий магнитной аномалии на светиле.