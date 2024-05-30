Решение дать зеленый свет на атаки американским вооружением вглубь территории России власти США могут принять уже в ближайшее время, сообщает издание Politico. Хотя окончательное решение администрация американского президента ещё не приняла, но по данным источников, власти склоняются поддержать коллег по Североатлантическому альянсу, которые дали согласовали киевскому режиму использование дальнобойных боеприпасов для атак территории нашей страны, по целям на предельной дальности поражения.
По последним данным СМИ свои снаряды разрешили использовать без ограничений Великобритания, Польша, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Государственный департамент США (Creative Commons Attribution-ShareAlike).
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