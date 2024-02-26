Федеральное правительство США может прекратить свою работу 1 марта из-за непринятой резолюции

В США, возможно, приостановит свою работу федеральное правительство.
Ранее появилось сообщение, что представители республиканской и демократической партий могут приостановить работу федерального правительства из-за невозможности договориться. Причина связана с отсутствием средств для финансирования органа власти, а также непринятие временной резолюции.
В январе действующий президент США Джо Байден подписал законопроект о временной пролонгации финансирования федерального правительства. До этого сообщалось, что правительство прекратит свою работу 1 марта.
Текст закона о дальнейшей работе правительства должен был быть готов в эти выходные, но республиканцы посчитали, что им надо ещё немного времени, чтобы подумать, было написано в письме сенатора верхней палаты от демократической партии Чака Шумера на сайте демократов Сената США.
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