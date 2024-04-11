Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не осознают всех возможных рисков эскалации конфликта. Также дипломат, отметил, что американскому руководству необходимо бросить попытки заявлений о нанесении стратегического поражения России, так как подобные действия могут привести к более серьезным последствиям.

В среду помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер на одном из заседаний Конгресса выслушала заявления некоторых представителей законодательного органа о том, что России необходимо нанести стратегическое поражение, а также исключить Крым из состава территорий РФ.

Уолландер заявила, что подобные решения непосредственно связаны с руководством Украины и именно украинские власти должны принимать данные меры. Но политик добавила, что России не помешало бы преподать урок.