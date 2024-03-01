Россиянин был обвинен в контрабанде и заключен под стражу в США

51-летний гражданин России Максим Марченко был обвинён в США вследствие контрабанды микроэлектроники двойного назначения, которую перевозил в Россию. Его задержали в Нью-Йорке.
Мужчина признал свою вину. Он приговорён к 30 годам лишения свободы по двум основным пунктам: 1) отмывание денег. 2) контрабанда товаров двойного назначения. По первому пункту россиянину светит - 20 лет, в по второму - 10 лет.
В расследовании дела принимало непосредственное участие ФБР. Приговор будет оглашён 29 июня в Манхэттенском суд.
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