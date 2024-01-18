Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен сообщила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что в 2024 году будет открыт Центр оценки рисков для финансовой инициативы UNEP. Эта инициатива объединяет банки, страховые и инвестиционные компании, заинтересованные в продвижении устойчивого развития.

Андерсен подчеркнула три кризиса, с которыми сталкивается человечество: климатический, отношений человека и природы, а также кризис загрязнения окружающей среды. Она отметила, что бизнес в некоторых регионах уже не подлежит страхованию, цепочки поставок разрушаются, а экосистемы деградируют.

Андерсен подчеркнула, что вся экономика зависит от природы, и необходимо изменить подход к ее использованию. Она подчеркнула, что человек разрушает природные ресурсы и подчеркнула важность нового подхода к устойчивости, основанного на оценке рисков и ответственном использовании природы.