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Российская компания True Gamers планирует создать первый в мире киберспортивный остров в ОАЭ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:02

Российская компания True Gamers планирует создать первый в мире киберспортивный остров в ОАЭ

Объект, получивший название eSports Island, будет развиваться совместно с известными киберспортивными организациями, включая Team Spirit, Virtus.pro и Team BetBoom. Предполагаемые инвестиции в проект составят более $280 млн.

На территории острова планируется создание тренировочных баз, гостиницы и бизнес-центра под названием "Цифровая башня", а также арен для проведения крупных мероприятий. Компания True Gamers прогнозирует самоокупаемость проекта в течение десяти лет. Инвесторы заинтересованы в проекте, но их имена пока остаются конфиденциальными.

Инвестиции будут направлены на полный цикл создания объекта, включая приобретение острова, развитие инфраструктуры и внедрение уникальных возможностей, таких как заселение в отель с помощью парашютного прыжка, вдохновленного игрой PUBG. Представители True Gamers отмечают, что проект является одним из крупнейших в сфере развлекательной индустрии среди российских компаний и соответствует прогнозам относительно роста игровой индустрии в ОАЭ, сообщает Газета.Ру.

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