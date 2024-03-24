Российские туристы предпочли ОАЭ для отдыха весной

Согласно сообщению Российского союза туриндустрии, спрос на туры в ОАЭ на майские праздники растет стремительно, и из некоторых регионов уже не осталось свободных мест на рейсы. Повышенный интерес к этой стране отмечается в период школьных каникул, при этом март и апрель выделяются как пиковый сезон. Несмотря на проведение рамадана в это время и раннюю раскупленность праздничных туров еще в январе, спрос на летние туры также значителен.
Туроператоры, включая "Интурист" и Anex, сообщают о росте спроса на отдых в ОАЭ. Билеты из российских городов, таких как Екатеринбург, практически распроданы, хотя из Москвы еще можно найти билеты на некоторые даты. Большинство туристов предпочитают отели 4-5 звезд с полупансионом или "все включено", особенно в Дубае, который остается лидером по популярности. Аджман занимает второе место, привлекая туристов своим разнообразием размещения и развлечений. Высококлассные отели также востребованы в Рас-эль-Хайме и Фуджейре, а Абу-Даби пользуется популярностью среди семей с детьми.
Несмотря на сдержанный спрос на майские праздники, продажи туров на март и апрель превышают прошлогодние показатели на 20%, а туры на вторую половину мая пользуются активным спросом. Дубай сохраняет лидерство по продажам, а Рас-эль-Хайма занимает второе место. По итогам 2023 года ОАЭ входят в тройку самых популярных направлений среди российских туристов, что подчеркивает их значимость на туристической карте для российского рынка, сообщает Центральная Служба Новостей.
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