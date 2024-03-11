Туристы застряли в ОАЭ на два дня

Рейс FZ 954 авиакомпании flydubai из Минеральных Вод в Дубай задержался на двое суток, оставив туристов в ОАЭ.

Туроператоры продлили проживание в гостиницах для своих клиентов, но самостоятельным путешественникам не повезло: им пришлось договариваться о возврате стоимости проживания напрямую с отелями, что может быть проблематично.

Судиться с авиакомпанией также затруднительно для граждан РФ, требуется обращение в суд в ОАЭ, сообщает Tourdom.Ru.