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Туристы застряли в ОАЭ на два дня
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:21

Туристы застряли в ОАЭ на два дня

Рейс FZ 954 авиакомпании flydubai из Минеральных Вод в Дубай задержался на двое суток, оставив туристов в ОАЭ.

Туроператоры продлили проживание в гостиницах для своих клиентов, но самостоятельным путешественникам не повезло: им пришлось договариваться о возврате стоимости проживания напрямую с отелями, что может быть проблематично.

Судиться с авиакомпанией также затруднительно для граждан РФ, требуется обращение в суд в ОАЭ, сообщает Tourdom.Ru.

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