Туристы застряли в ОАЭ на два дня

Рейс FZ 954 авиакомпании flydubai из Минеральных Вод в Дубай задержался на двое суток, оставив туристов в ОАЭ.
Туроператоры продлили проживание в гостиницах для своих клиентов, но самостоятельным путешественникам не повезло: им пришлось договариваться о возврате стоимости проживания напрямую с отелями, что может быть проблематично.
Судиться с авиакомпанией также затруднительно для граждан РФ, требуется обращение в суд в ОАЭ, сообщает Tourdom.Ru.
Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями
Причины отказов включают опасения, связанные с дефицитом запчастей, долгими сроками доставки и недостатком технической информации.
Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2
Основное отличие состоит в чипе, который немного быстрее, поддержке Wi-Fi 6E, возможности вывода сигнала на два внешних монитора и других небольших улучшениях.
В авиакомпании Turkish Airlines объяснили причины отказа россиянам в перелете в Аргентину
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На весенние школьные каникулы в Москве наблюдается высокий спрос на туры
Высокий спрос на туры привел к практической распродаже гостиничных мест и билетов в популярные музеи.