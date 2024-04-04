В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой

На платформе VK Клипы состоялась премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.
Таня Савичева родилась 25 (23) января 1930 года. Во время самой блокады она непрерывно вела записи, где описывала, как умирали люди, кто от голода, кто от бомбежек. Сама Таня не пережила блокаду, но ее старшие брат и сестра выжили. Они забрали дневник и именно благодаря этим людям дневник стал достоянием гласности, отражающим все ужасы того времени.
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