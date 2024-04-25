Российское посольство в Турции решило разобраться в ситуации о недопуске россиян в ряд стран Латинской Америки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Посольство России направило в турецкий МИД ноту для разъяснения подробностей ситуации, почему Turkish Airlines ограничивает россиян в полетах в ряд стран Латинской Америки.

На данный момент Посольство России внимательно изучает все подробности дела о недопуске россиян к полету в ряд латинских стран (Мексика, Бразилия, Аргентина) через турецкие авиалинии.

23 апреля МИД Мексики также выразил обеспокоенность подобной ситуацией и сообщил о переговорах с турецкими властями касательно Turkish Airlines.

Фото: © Пресс-служба МИД РФ