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Российское посольство в Турции решило разобраться в ситуации о недопуске россиян в ряд стран Латинской Америки
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:43

Российское посольство в Турции решило разобраться в ситуации о недопуске россиян в ряд стран Латинской Америки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Посольство России направило в турецкий МИД ноту для разъяснения подробностей ситуации, почему Turkish Airlines ограничивает россиян в полетах в ряд стран Латинской Америки.

На данный момент Посольство России внимательно изучает все подробности дела о недопуске россиян к полету в ряд латинских стран (Мексика, Бразилия, Аргентина) через турецкие авиалинии.

23 апреля МИД Мексики также выразил обеспокоенность подобной ситуацией и сообщил о переговорах с турецкими властями касательно Turkish Airlines.

Фото: © Пресс-служба МИД РФ

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