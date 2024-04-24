Turkish Airlines приостановили продажи билетов из России в Мексику

Появилась информация, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила продажи в Мексику для российских граждан на своем официальном сайте.
Если зайти на официальный сайт турецких авиалиний и заказать билеты из Москвы до какого-нибудь мексиканского города, то любая возможность неминуемо обернется неудачей. При этом выбрать билет из Стамбула на ту же дату все еще можно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас разбираются по этому поводу. Песков отметил, что между Анкарой и Москвой по-прежнему хорошие отношения, поэтому, возможно, вопрос удастся решить в скором времени.
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