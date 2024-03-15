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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:07

Житель Тюменской области помещен под стражу за разглашение гостайны

Житель Тюменской области разгласил государственную тайну. По предварительным данным, он решил предоставить сведения в знак доказательства, что они у него имеются. Осуждённый разгласил их перед группой лиц, которые не имели право получать данную информацию,

Следователями Тюменской области уже расследуется уголовное дело в отношении гражданина. Мужчине предъявили обвинение по по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение государственной тайны).

Сейчас задержанный находится под стражей. По закону ему грозит до трёх лет тюремного заключения, а также четыре года, в ходе которых он не будет иметь право занимать должности, связанные с доступом к конфиденциальным данным, носящим государственную ценность.

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