Исполняющие обязанности вице-премьеров Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев могут не остаться на прежних должностях, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

По данным ряда СМИ курировать вопросы экологии а также работу минсельхоза и минприроды, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства и Роснедр, в случае назначения вице-премьером, будет нынешний и.о. министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Сейчас в Госдуме идут консультации о персональном составе правительства, а федеральные СМИ с завидной регулярность публикуют всевозможные инсайды о перестановках. Один из неназванных источников уверяет, что Юрий Трутнев заканчивает карьеру в правительстве в качестве куратора Дальнего Востока.

Чем займётся один из старожилов исполнительной власти, на федеральных должностях полпред почти два десятка лет, после того как в 2004-м покинул Пермь, точной информации нет. Предположения высказываются разные. Ряд источников называет работу над арктическими проектами нашей страны.

Фото: Эд Юордон