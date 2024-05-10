Исполняющие обязанности вице-премьеров Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев могут не остаться на прежних должностях, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.
По данным ряда СМИ курировать вопросы экологии а также работу минсельхоза и минприроды, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства и Роснедр, в случае назначения вице-премьером, будет нынешний и.о. министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Сейчас в Госдуме идут консультации о персональном составе правительства, а федеральные СМИ с завидной регулярность публикуют всевозможные инсайды о перестановках. Один из неназванных источников уверяет, что Юрий Трутнев заканчивает карьеру в правительстве в качестве куратора Дальнего Востока.
Чем займётся один из старожилов исполнительной власти, на федеральных должностях полпред почти два десятка лет, после того как в 2004-м покинул Пермь, точной информации нет. Предположения высказываются разные. Ряд источников называет работу над арктическими проектами нашей страны.
Фото: Эд Юордон
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