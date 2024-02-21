Трамп выразил восхищение российскими бойцами и Россией

Бывший президент США Дональд Трамп в своём выступлении в Южной Каролине честно признался, что восхищён доблестью российских военных в зоне СВО.

Трамп назвал Россию: "военная машина, победившая Гитлера и Наполеона". Политик заявил, что Россия намного мощнее и больше, нежели европейские страны, которые устраивают выпады против неё.

В The Washington Post было написано в отдельной статье, что если Трамп победит на предстоящих выборах президента, то это может пагубно отразиться не только на странах Альянса, но и на финансовой и военной помощи Украине.