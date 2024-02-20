Трамп высказался о смерти Навального

Трамп заявил, что смерть Навального заставила его задуматься о том, что в США много проблем: от несправедливой судебной системы до нечестных выборов.
Дональд Трамп планирует участвовать в выборах президента США. Политик выдвигается от Республиканской партии.
Когда конкуренты задали Трампу прямой вопрос касательно смерти российского оппозиционера Алексея Навального, он ответил расплывчато и уделил больше внимания внутриполитическим недостаткам Соединённых Штатов.
Напоминаем, Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года от оторвавшегося тромба, как диагностировали врачи.
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