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Трамп высказался о смерти Навального
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:03

Трамп высказался о смерти Навального

Трамп заявил, что смерть Навального заставила его задуматься о том, что в США много проблем: от несправедливой судебной системы до нечестных выборов.

Дональд Трамп планирует участвовать в выборах президента США. Политик выдвигается от Республиканской партии.

Когда конкуренты задали Трампу прямой вопрос касательно смерти российского оппозиционера Алексея Навального, он ответил расплывчато и уделил больше внимания внутриполитическим недостаткам Соединённых Штатов.

Напоминаем, Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года от оторвавшегося тромба, как диагностировали врачи.

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