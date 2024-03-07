Американского посла вызвали в МИД РФ с целью попросить удалить образовательные программы нежелательных в России НКО

Посла США в Москве Линн Трейси вызвал МИД РФ. Ее попросили прекратить содействие трём некоммерческим организациям (НКО), которые признаны нежелательными на территории России.

Все три организации являются вредоносными для российского общества и безопасности страны, так как под видом образовательной деятельности прокладывают антироссийский курс. Послу сказали убрать перечень программ данных организаций с сайта посольства.

Ранее три некоммерческие организации, ведущие под видом образовательных проектов антироссийскую деятельность, признаны нежелательными: "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования".