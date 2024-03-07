Американского посла вызвали в МИД РФ с целью попросить удалить образовательные программы нежелательных в России НКО

Посла США в Москве Линн Трейси вызвал МИД РФ. Ее попросили прекратить содействие трём некоммерческим организациям (НКО), которые признаны нежелательными на территории России.
Все три организации являются вредоносными для российского общества и безопасности страны, так как под видом образовательной деятельности прокладывают антироссийский курс. Послу сказали убрать перечень программ данных организаций с сайта посольства.
Ранее три некоммерческие организации, ведущие под видом образовательных проектов антироссийскую деятельность, признаны нежелательными: "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования".
МИД Германии обратился к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в РФ
Документ выложен на официальном сайте правительства.
Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД
Под прикрытием образовательных и культурных обменов на деле проекты были нацелены на рекрутирование "агентов влияния".
Свыше 4,5 тысяч сайтов вредоносного содержания были заблокированы в регионах Северного Кавказа
В регионах Северного Кавказа было заблокировано и подвержено немедленному удавлению свыше 4,5 тысяч вредоносных сайтов, распространяющих запрещённую на территории РФ информацию.
Тюменский филармонический оркестр представит публике масштабный концерт, посвященный Юрию Гагарину
Тюменский филармонический оркестр подготовит грандиозный концерт ко дню космонавтики, переставляющий собой историю жизни Юрия Гагарина. Сам концерт будет приурочен ко дню рождения выдающегося советского лётчика и первого человека в космосе. В оркестре будут задействованы 150 артистов.