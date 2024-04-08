Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 92,4155
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 100,1259
Toyota объявила о запуске электрической версии своего пикапа Hilux
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:36

Toyota объявила о запуске электрической версии своего пикапа Hilux

Предварительные тесты электропикапов в качестве туристического транспорта начнутся в Таиланде.

Hilux EV оснастят двумя электромоторами, обеспечивая полноприводность даже в базовой комплектации. Главным конкурентом нового Hilux станет Isuzu D-Max EV, представленный недавно в Бангкоке с двумоторной установкой мощностью 176 л. с. и грузоподъемностью до 1 тонны.

Проект Hilux EV уже рассматривался Toyota в прошлом, но теперь получил зеленый свет. Варианты электрификации включают "мягкий" гибрид и водородную модель, последняя пока остается в прототипной стадии.

Хотя водородный Hilux обладает скромным запасом хода по сравнению с турбодизельным вариантом, компания продолжает исследования в этой области, сообщает Motor.

Мир

Oppo готовится выпустить новый смартфон A3 Pro

Oppo готовится выпустить новый смартфон A3 Pro

Oppo готовит к выпуску новый смартфон A3 Pro, который обладает выдающейся защитой от влаги и пыли с рейтингом IP69, превосходящим уровень Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro.

Читать полностью
Chery и Xiaomi объявили о запуске нового электрического кроссовера iCar V23

Chery и Xiaomi объявили о запуске нового электрического кроссовера iCar V23

Презентация состоится 12 апреля, а выпуск на китайский рынок запланирован на вторую половину текущего года.

Читать полностью

Общество

В

В "Аптекарском огороде" в Москве цветет ядовитый пухляк

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвел ядовитый пухляк, известный своими ароматными, но опасными цветками, листьями и плодами.

Читать полностью
Создать около 37 тыс. рабочих мест хотят в Забайкалье к 2030 году

Создать около 37 тыс. рабочих мест хотят в Забайкалье к 2030 году

Для этого также предусмотрены дополнительные меры для трудоизбыточных регионов. Это позволит трудоустраивать россиян, испытывающих трудности с поиском работы, включая инвалидов и ветеранов боевых действий.

Читать полностью

Новости