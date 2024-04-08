Предварительные тесты электропикапов в качестве туристического транспорта начнутся в Таиланде.
Hilux EV оснастят двумя электромоторами, обеспечивая полноприводность даже в базовой комплектации. Главным конкурентом нового Hilux станет Isuzu D-Max EV, представленный недавно в Бангкоке с двумоторной установкой мощностью 176 л. с. и грузоподъемностью до 1 тонны.
Проект Hilux EV уже рассматривался Toyota в прошлом, но теперь получил зеленый свет. Варианты электрификации включают "мягкий" гибрид и водородную модель, последняя пока остается в прототипной стадии.
Хотя водородный Hilux обладает скромным запасом хода по сравнению с турбодизельным вариантом, компания продолжает исследования в этой области, сообщает Motor.
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