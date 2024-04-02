Эксперт "За Рулем" провел анализ автомобиля Toyota Venza

Toyota Venza — надежный семейный японский кроссовер, предлагающий просторный салон и конкурентоспособные цены по сравнению с китайскими аналогами. В контексте российского вторичного рынка автомобилей, Venza представляет собой малоизвестную, но качественную альтернативу более популярным моделям Toyota, таким как RAV4 и Highlander.
Экспертное мнение Сергея Зиновьева, редактора журнала "За рулем", подчеркивает преимущества Venza на вторичном рынке. Эта модель, хоть и менее распространена, предлагает интересные особенности и выгодные цены. В частности, он отмечает длину и оснащение Venza, а также надежность двигателя и коробки передач. Кроме того, эксперт указывает на преимущества выбора Venza перед RAV4 при сравнимых ценах и пробеге.
Ключевыми особенностями Venza являются просторный салон, большое количество электроники и электроприводов, а также возможность приобрести автомобиль с полным приводом. Вариант комплектации "Prestige" особенно широко представлен на рынке.
Huawei разработала и запатентовала тройной складной смартфон
Смартфон имеет два места для складывания, при этом один из шарниров позволяет экрану раскладываться наружу, превращая часть устройства в полноценный дисплей.
Xiaomi объявила о планах по обновлению устройств до HyperOS до июля 2024 года
HyperOS, основанная на Android 14, была представлена осенью 2023 года и постепенно обновляется на устройствах Xiaomi.
В марте 2024 года на российском автомобильном рынке замечено снижение цен на 11 марок автомобилей
Снижение цен было мотивировано желанием дилеров распродать "прошлогодние" модели.
Российский мультсериал "ДиноСити" станет доступен в Китае на всех платформах
В Китае выйдет мультсериал российского производства "ДиноСити". Премьера состоится на китайском телеканале Huashi TV. Уже в апреле сериал станет доступен на 20 платформах КНР.