Эксперт "За Рулем" провел анализ автомобиля Toyota Venza

Toyota Venza — надежный семейный японский кроссовер, предлагающий просторный салон и конкурентоспособные цены по сравнению с китайскими аналогами. В контексте российского вторичного рынка автомобилей, Venza представляет собой малоизвестную, но качественную альтернативу более популярным моделям Toyota, таким как RAV4 и Highlander.

Экспертное мнение Сергея Зиновьева, редактора журнала "За рулем", подчеркивает преимущества Venza на вторичном рынке. Эта модель, хоть и менее распространена, предлагает интересные особенности и выгодные цены. В частности, он отмечает длину и оснащение Venza, а также надежность двигателя и коробки передач. Кроме того, эксперт указывает на преимущества выбора Venza перед RAV4 при сравнимых ценах и пробеге.

Ключевыми особенностями Venza являются просторный салон, большое количество электроники и электроприводов, а также возможность приобрести автомобиль с полным приводом. Вариант комплектации "Prestige" особенно широко представлен на рынке.