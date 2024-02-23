Toyota столкнулась с угрозой прекращения выпуска Land Cruiser из-за мошенничества ее дочерней компании

В январе выяснилось, что компания Toyota Industries предоставляла недостоверные данные о выбросах некоторых дизельных двигателей, включая те, что устанавливаются на Land Cruiser 300, Hiace и другие модели.

Выявлено, что некоторые двигатели, используемые в строительной технике, превышают установленные нормы выбросов, что побуждает японское Министерство транспорта рассматривать возможность отзыва сертификатов на дизельные двигатели, что, в свою очередь, может привести к прекращению их производства.

Хотя отгрузка дизельных Land Cruiser возобновилась на прошлой неделе, проводится расследование по отношению к моделям Toyota, и решение о возможном отзыве сертификата будет принято после оценки серьезности нарушений, сообщает Российская Газета.