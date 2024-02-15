Эксперт "За рулём" провел обзор Toyota RAV4 третьего поколения на вторичном рынке

Кузов автомобиля стойко сопротивляется коррозии, однако возрастные проблемы, такие как "рыжики" и вздутие краски, могут возникнуть у машин старше десяти лет. Электрика остается надежной, хотя после 130-150 тысяч км может потребоваться ремонт генератора.
В салоне выявлены недостатки, такие как жесткий пластик, скрипящий со временем, ограниченный ресурс моторчика отопителя и проблемы с сиденьями. Некоторые проблемы с прокладками под ветровым стеклом могут привести к протечкам в салоне. Также упоминается возможная проблема с педалью газа у старых моделей.
Двигатели считаются надежными при правильном обслуживании, однако помпа может потребовать замены к 80 тысячам км. Коробки передач, включая вариатор, оцениваются как долговечные. Подвеска автомобиля, по мнению эксперта, не имеет явных слабых мест, но некоторые элементы, такие как втулки переднего стабилизатора, могут требовать замены после 40-60 тысяч км.
Обзор также обращает внимание на потенциальные проблемы с муфтой полного привода, подшипниками и сальниками у редукторов после определенного пробега, советуя регулярную замену масла в заднем редукторе, сообщает Российская Газета.
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