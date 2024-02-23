Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 92,7519
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 100,4425
Контракт компании TotalEnergies мешает Нидерландам отказаться от российского СПГ
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:32

Контракт компании TotalEnergies мешает Нидерландам отказаться от российского СПГ

Нидерланды оказались в затруднительном положении, страна не в состоянии прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за долгосрочного контракта между французской компанией TotalEnergies и российским поставщиком. В 2023 году страна перестала заключать новые сделки на импорт российского СПГ, но не имеет юридической возможности отменить уже действующие договоренности между частными компаниями.

Согласно условиям контракта, подписанного в 2018 году, TotalEnergies продолжает приобретать СПГ по долгосрочным соглашениям с завода "Ямал СПГ" и поставлять его в Нидерланды.

"Ямал СПГ" является вторым по величине российским проектом по сжижению природного газа и базируется на ресурсах Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал, где участвуют "Новатэк", Total, CNPC и Фонд Шелкового пути, сообщает ТАСС.

Мир

Американские ученые обнаружили у популярного препарата против холестерина негативное действие

Американские ученые обнаружили у популярного препарата против холестерина негативное действие

Исследование, проведенное учеными из Кливлендской клиники в США, выявило серьезные негативные последствия у популярного на Западе препарата, предназначенного для снижения холестерина.

Читать полностью
Ученые из США обнаружили связь между хроническим стрессом и раком

Ученые из США обнаружили связь между хроническим стрессом и раком

Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) провели исследование, которое выявило связь между хроническим стрессом и развитием рака. Опубликованные результаты в журнале Cancer Cell показывают, что стресс стимулирует образование липких паутинообразных структур клетками крови, называемыми нейтрофилами.

Читать полностью

Общество

Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям

Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям

Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, подтверждает, что стоимость отпуска повысится как на отечественных, так и на зарубежных курортах.

Читать полностью
Бурак Озчивит рассказал, что у него нет соперничества с Керемом Бюрсином

Бурак Озчивит рассказал, что у него нет соперничества с Керемом Бюрсином

Бурак Озчивит, актер известный благодаря своим ролям в турецких сериалах, поделился своими мыслями о предполагаемом соперничестве с Керемом Бюрсином, звездой сериала "Постучись в мою дверь".

Читать полностью

Новости