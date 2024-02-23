Контракт компании TotalEnergies мешает Нидерландам отказаться от российского СПГ

Нидерланды оказались в затруднительном положении, страна не в состоянии прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за долгосрочного контракта между французской компанией TotalEnergies и российским поставщиком. В 2023 году страна перестала заключать новые сделки на импорт российского СПГ, но не имеет юридической возможности отменить уже действующие договоренности между частными компаниями.
Согласно условиям контракта, подписанного в 2018 году, TotalEnergies продолжает приобретать СПГ по долгосрочным соглашениям с завода "Ямал СПГ" и поставлять его в Нидерланды.
"Ямал СПГ" является вторым по величине российским проектом по сжижению природного газа и базируется на ресурсах Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал, где участвуют "Новатэк", Total, CNPC и Фонд Шелкового пути, сообщает ТАСС.
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