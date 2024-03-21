Толстой заявил, что Россия не боится ни заявлений Макрона, ни его действий

Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой сделал заявление, что если французские солдаты войдут на Украину, то российская армия будет их убивать.

Дипломат также привёл данные, что ранее на Украину прибыли французские наемники в размере 367 человек, 147 из которых были убиты. Толстой сказал, что России абсолютно все равно на всевозможные заявления французского лидера Эммануэля Макрона про ввод вооружённых сил Франции на Украину.

Ранее Макрон заявил, что собирается ввести войска на Украину. Рядовые французы раскритиковали в сети главу своего государства, заявляя, что не собираются воевать за чужую страну.