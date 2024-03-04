В жилом доме Тобольска эвакуировали всех жителей в связи с обнаружением опасного предмета

В одном из домов Тобольска проводят следственные действия в связи с обнаружением опасного предмета. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Из многоквартирного дома по адресу 4-й микрорайон, 31а, эвакуировали всех жителей. Силовые структуры сейчас проверяют здание на предмет опасных для жизни объектов.

Сам жилой комплекс оцеплен, а для жителей пригнали специальный транспорт. Что за предмет находится в доме и на самом деле ли он представляет угрозу пока неизвестно. Но обстоятельства уточняются.