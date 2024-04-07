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Procter & Gamble отзывает 8.2 миллиона продуктов для стирки из-за дефектной упаковки
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:11

Procter & Gamble отзывает 8.2 миллиона продуктов для стирки из-за дефектной упаковки

В пятницу Procter & Gamble отозвала 8.2 миллиона пакетов с порошком Tide, Gain Ace и Ariel из-за дефектной упаковки.

Согласно сообщению от Комиссии по безопасности потребительских товаров США, отзыв касается жидких пакетов стирального порошка, упакованных в гибкие пакеты, произведенные с сентября по февраль. Внешняя упаковка может расколоться рядом с молнией, что представляет опасность для детей, если содержимое попадет в рот или будет контактировать с кожей и глазами.

Отозванные продукты включают:

Gain Flings Original; Gain Flings; Moonlight Breeze Scent; Gain Flings Blissful Breeze Scent; Gain Flings Spring Daydream Scent; Gain Flings Plus Ultra Oxi; Gain Flings Plus Odor Defense; Tide Pods Original и так далее.

Покупатели должны связаться с Procter & Gamble для полного возврата средств и замены пакета с детской защитой бесплатно, чтобы хранить продукт, а также замка для защиты стиральных средств.

Отзывные серии кодов перечислены на веб-странице программы отзыва Procter & Gamble. Покупатели, у которых есть пакет с отозванным кодом, могут отправить фото отозванного продукта с кодом, чтобы получить возмещение.

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