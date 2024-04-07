В пятницу Procter & Gamble отозвала 8.2 миллиона пакетов с порошком Tide, Gain Ace и Ariel из-за дефектной упаковки.
Согласно сообщению от Комиссии по безопасности потребительских товаров США, отзыв касается жидких пакетов стирального порошка, упакованных в гибкие пакеты, произведенные с сентября по февраль. Внешняя упаковка может расколоться рядом с молнией, что представляет опасность для детей, если содержимое попадет в рот или будет контактировать с кожей и глазами.
Отозванные продукты включают:
Gain Flings Original; Gain Flings; Moonlight Breeze Scent; Gain Flings Blissful Breeze Scent; Gain Flings Spring Daydream Scent; Gain Flings Plus Ultra Oxi; Gain Flings Plus Odor Defense; Tide Pods Original и так далее.
Покупатели должны связаться с Procter & Gamble для полного возврата средств и замены пакета с детской защитой бесплатно, чтобы хранить продукт, а также замка для защиты стиральных средств.
Отзывные серии кодов перечислены на веб-странице программы отзыва Procter & Gamble. Покупатели, у которых есть пакет с отозванным кодом, могут отправить фото отозванного продукта с кодом, чтобы получить возмещение.
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