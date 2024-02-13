Вице-президент США Камала Харрис сделала заявление перед журналистами, что готова выполнять обязанности президента страны вместо Джо Байдена, состояние которого в последнее время вызывает всё больше вопросов со стороны общества.

На вопрос прессы, должна ли Камала Харрис убедить избирателей, что она готова исполняь обязанности главы Белого дома, та ответила: "Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит", сообщает The Wall Street Journal.

Ранее скандальное дело против Джо Байдена получило развитие. Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование истории с неподобающим хранением секретных документов, но не рекомендовал возбуждать уголовное дело против американского лидера. Дескать, на суде Байден войдёт в роль "симпатичного пожилого мужчины с проблемами с памятью", и это ничего не даст.

Также вчера журналист Такер Карлсон, который недавно общался с президентом России, сделал заявление относительно лидера своей страны и с горечью признал, что глава США Джо Байден "некомпетентен".

"Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своём уме. В моей стране считается грубым говорить такое. Вызывает удивление, как мы дошли до того, что наш президент некомпетентен", — цитирует ТАСС Карлсона.











