По решению правительства Таиланда безвизовый срок пребывания в государстве для российских туристов составит 60 дней.

Это решение заменяет временное увеличение срока пребывания до 90 дней, действовавшее последние полгода в рамках зимнего сезона 2023/2024.

Последнее изменение в правилах вступает в силу с 1 мая, но продолжительность его действия на данный момент не определена. Предыдущий срок безвизового пребывания для россиян составлял один месяц, и многие туристы выражают удовлетворение тем, что новый срок превышает эту минимальную отметку, сообщает Tourdom.Ru.