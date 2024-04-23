По решению правительства Таиланда безвизовый срок пребывания в государстве для российских туристов составит 60 дней.
Это решение заменяет временное увеличение срока пребывания до 90 дней, действовавшее последние полгода в рамках зимнего сезона 2023/2024.
Последнее изменение в правилах вступает в силу с 1 мая, но продолжительность его действия на данный момент не определена. Предыдущий срок безвизового пребывания для россиян составлял один месяц, и многие туристы выражают удовлетворение тем, что новый срок превышает эту минимальную отметку, сообщает Tourdom.Ru.
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