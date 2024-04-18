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Рядом с туристическим курортом в Таиланде произошел взрыв на фабрике по производству льда
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:59

Рядом с туристическим курортом в Таиланде произошел взрыв на фабрике по производству льда

В ночь со среды на четверг в провинции Чонбури, Таиланд, произошел взрыв на фабрике по производству льда в районе залива Бангламунг, неподалеку от курортного города Паттайя. В результате взрыва поднялось облако химических веществ, что привело к различным травмам около 100 человек в радиусе одного километра. Свидетели описывают момент взрыва как оглушительный, за которым последовало ядовитое облако, вызывающее ощущение жжения при вдыхании.

Производство льда включает использование аммиака для генерации холода в ледогенераторах. Пострадавшие получили различные травмы, включая потерю сознания, нарушение дыхания и раздражение глаз и носа. Спасательные службы предоставили первую неотложную помощь на месте, после чего пострадавших госпитализировали для дальнейшего лечения.

Российским туристам и гражданам, проживающим в Паттайе, сообщили, что экстренные службы планируют устранить последствия утечки в течение двух дней. Однако жителям рекомендовали оставаться в домах и не открывать окна. Несмотря на это, многие не почувствовали характерного запаха аммиака, сообщает Турпром.

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