Туристам в Таиланде необходимо принять меры предосторожности перед приближающимся сильным штормом, который охватит практически всю страну. Предупреждение было выпущено Департаментом по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий (DDPM).

Ожидается, что под ударом окажутся 60 провинций, включая северные, северо-восточные, центральные регионы и Бангкок. Сильный шторм прогнозируется с 8 по 11 апреля.

Некоторые туристически популярные провинции также подвергнуты серьезной угрозе. Туристов призывают следить за прогнозами погоды и строго соблюдать официальные предупреждения.

Причины стихийного бедствия связаны с высоким давлением из Китая, с западными ветрами, а также с особенно жаркой погодой на севере Таиланда. Наиболее подверженными стихии провинциями названы Чианг Май, Чонбури (где находится Паттайя), Районг и Трат. Туристам также рекомендуется готовиться к плохой погоде, а в зонах повышенного риска соблюдать предупреждения и избегать открытых пространств, сообщает Турпром.