Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2024 : 90,8423
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2024 : 98,5447
Житель Петербурга хотел устроить поджог административного здания в Ставрополе
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:15

Житель Петербурга хотел устроить поджог административного здания в Ставрополе

Житель Санкт-Петербурга Александр Журавлев привлечён к уголовной ответственности за попытку провести теракт на территории административного здания Ставрополя. Его приговорили 4,5 годам лишения свободы за попытку поджечь государственное учреждение.

В Ростовском суде озвучили, что сам поджог Журавлев продумывал с 18 января 2023 года. Когда злоумышленник находился в Санкт-Петербурге, он через социальную сеть дал положительный ответ о готовности сотрудничества с спецслужбами Украины.

Житель Петербурга купил все необходимые детали и химические вещества для изготовления зажигательного устройства, которое собирался применить в действии.

Он должен был все зафиксировать на фото и видеосъёмку в качестве доказательства, а потом отправить украинским кураторам. Но мужчина был вовремя задержан сотрудниками ФСБ.

Мир

Президент Молдавии обвиняет Россию в фейках о присоединении Приднестровья

Президент Молдавии обвиняет Россию в фейках о присоединении Приднестровья

Молдавские СМИ сами распространяли дезинформацию, в которой обвиняли официальную Москву.

Читать полностью
Илон Маск судится с OpenAI из-за связи с Microsoft

Илон Маск судится с OpenAI из-за связи с Microsoft

OpenAI заявляет, что имеет право сотрудничать с любыми партнерами для достижения своих целей. Только каких целей в реальности?

Читать полностью

Общество

Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе

Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе

Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.

Читать полностью
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля

Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля

Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.

Читать полностью

Новости