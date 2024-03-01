Житель Петербурга хотел устроить поджог административного здания в Ставрополе

Житель Санкт-Петербурга Александр Журавлев привлечён к уголовной ответственности за попытку провести теракт на территории административного здания Ставрополя. Его приговорили 4,5 годам лишения свободы за попытку поджечь государственное учреждение.
В Ростовском суде озвучили, что сам поджог Журавлев продумывал с 18 января 2023 года. Когда злоумышленник находился в Санкт-Петербурге, он через социальную сеть дал положительный ответ о готовности сотрудничества с спецслужбами Украины.
Житель Петербурга купил все необходимые детали и химические вещества для изготовления зажигательного устройства, которое собирался применить в действии.
Он должен был все зафиксировать на фото и видеосъёмку в качестве доказательства, а потом отправить украинским кураторам. Но мужчина был вовремя задержан сотрудниками ФСБ.
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