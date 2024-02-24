Telegram обогнал другие популярные в России приложения

Telegram обогнал крупных игроков российского рынка, включая Сбербанк и Wildberries, став мессенджером с самым высоким среднесуточным охватом в стране. По данным Mediascope, Telegram достигает охвата в 47%, что означает, что практически половина населения России ежедневно использует этот мессенджер.

Этот показатель превосходит охват таких платформ, как ВКонтакте (45%), YouTube (44%), а также банка Сбербанк (37%) и онлайн-магазина Wildberries (23%). Единственные платформы, превосходящие Telegram по охвату, — WhatsApp, Яндекс и Google, сообщает РБК.