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Telegram внедрил новую функцию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:41

Telegram внедрил новую функцию

Новая функция позволяет пользователям получить подписку на Telegram Premium за отправку SMS с их телефонов. Эти SMS будут использоваться для отправки кодов авторизации другим пользователям.

Функция доступна только для пользователей Android в некоторых странах. Пользователи могут отправлять до 150 SMS в месяц за счет собственного счета. После отправки определенного количества сообщений пользователи получат доступ к премиум-функциям мессенджера. Однако Telegram не компенсирует стоимость отправленных сообщений.

Кроме того, участие в программе может привести к раскрытию номера телефона пользователей. Разработчики подчеркивают необходимость осторожности и рекомендуют не делиться кодами авторизации.

Эта функция направлена на улучшение безопасности и удобства пользователей в странах, где отправка SMS дорога. Пока неизвестно, когда она будет доступна в России, сообщает Газета.Ру.

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