Пользователи из России и других стран столкнулись со сбоем в работе Telegram

Сбой начался около 14:30 по московскому времени и затронул не только жителей Москвы, но и другие регионы, включая Беларусь, Украину, Узбекистан, Азербайджан и Таиланд.
Пользователи столкнулись с проблемами доступа к контенту, загрузкой сообщений и отправкой сообщений. Основные жалобы касаются работы мессенджера.
В то же время, 19 часов назад было выпущено обновление Telegram в AppStore, в котором разработчики увеличили число пользователей в группах, время трансляций и расширили память в чатах для хранения мультимедийных файлов, сообщает РИА Новости.
Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями
Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book 9 13IMU9, оснащенный двумя потрясающими 13,3-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2,8K, пиковой яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц. Обе панели сенсорные.
Таиланд запускает программу компенсации затрат на медицинскую помощь для иностранных туристов
Таиланд потратит около $1,5 млн на страхование в 2024 году. Программа, ориентированная на самостоятельных туристов без страховки, предусматривает возмещение до 500 тысяч батов за лечение и до 1 миллиона батов в случае смерти.
Автоэксперты выделили уязвимости китайских автомобилей перед угоном
Эксперты "Авторевю" обнаружили, что китайские автомобили страдают от низкой защиты от угона из-за их недостаточной устойчивости к электронным вмешательствам.
Врачи выделили признаки высокого уровня сахара в крови, которые часто остаются незамеченными
Эти симптомы включают чрезмерную жажду, сухость кожи, тягу к сладкому, частые посещения туалета и раздражительность. Однако также важно обращать внимание на необычные проявления, такие как проблемы с деснами, усугубление пародонтита, рост микробов и инфекции из-за повышенного уровня сахара.