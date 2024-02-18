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Пользователи из России и других стран столкнулись со сбоем в работе Telegram
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:56

Пользователи из России и других стран столкнулись со сбоем в работе Telegram

Сбой начался около 14:30 по московскому времени и затронул не только жителей Москвы, но и другие регионы, включая Беларусь, Украину, Узбекистан, Азербайджан и Таиланд.

Пользователи столкнулись с проблемами доступа к контенту, загрузкой сообщений и отправкой сообщений. Основные жалобы касаются работы мессенджера.

В то же время, 19 часов назад было выпущено обновление Telegram в AppStore, в котором разработчики увеличили число пользователей в группах, время трансляций и расширили память в чатах для хранения мультимедийных файлов, сообщает РИА Новости.

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