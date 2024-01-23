Telegram внедрил новые функции

Telegram внедрил новые обновления, которые позволяют пользователям управлять видимостью времени прочтения личных сообщений. Теперь в чатах один на один можно увидеть точное время открытия отправленного сообщения, при этом каждый пользователь может самостоятельно настроить, кто имеет доступ к этой информации. Пользователи могут скрывать время прочтения своих сообщений от других, при этом не смогут видеть, когда их собственные сообщения были прочитаны собеседниками.
Кроме того, обладатели Premium-версии получили возможность управлять тем, кто может отправлять им личные сообщения. Теперь они могут разрешить доступ для всех пользователей или ограничить его только своим контактам и подписчикам Premium. Если данная функция включена, пользователи без Premium-статуса и не являющиеся контактами, не смогут начать чат, но смогут ответить, если получат первое сообщение от владельца Premium-аккаунта, сообщает РИА Новости.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген
Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными.
Человечество в будущем может полностью перейти на искусственные продукты питания
В будущем человечество, по мнению диетолога Алексея Кабанова, перейдет на искусственные продукты питания, основанные на микробах. Инновационные продукты уже появляются на рынке, но успех зависит от исследований, ценовой политики и спроса покупателей.
Ученые связывают сниженное обоняние с замедлением походки у пожилых людей
Исследование американских ученых выявило, что у пожилых людей сниженное обоняние связано с более медленной скоростью ходьбы.