Telegram внедрил новые функции

Telegram внедрил новые обновления, которые позволяют пользователям управлять видимостью времени прочтения личных сообщений. Теперь в чатах один на один можно увидеть точное время открытия отправленного сообщения, при этом каждый пользователь может самостоятельно настроить, кто имеет доступ к этой информации. Пользователи могут скрывать время прочтения своих сообщений от других, при этом не смогут видеть, когда их собственные сообщения были прочитаны собеседниками.

Кроме того, обладатели Premium-версии получили возможность управлять тем, кто может отправлять им личные сообщения. Теперь они могут разрешить доступ для всех пользователей или ограничить его только своим контактам и подписчикам Premium. Если данная функция включена, пользователи без Premium-статуса и не являющиеся контактами, не смогут начать чат, но смогут ответить, если получат первое сообщение от владельца Premium-аккаунта, сообщает РИА Новости.