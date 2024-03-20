Тарантино назвал рейтинг своих самых нелюбимых фильмов

Известный американский режиссёр Квентин Тарантино признался в конкретных культовых кинокартинах, которые он не может терпеть.

На первом месте - "Прирождённые убийцы". Удивительно, но режиссёр сам написал сценарий к этому фильму, но итоговый результат оказался ниже всяческих ожиданий Тарантино. Он даже призвал своих поклонников бойкотировать эту ленту в год выхода.

Второе место - "Заводной Апельсин". Культовый фильм Стэнли Кубрика вызвал множество неоднозначных реакций в год выхода. Тарантино же заявил, что фильм "Заводной апельсин" - это лицемерие, так как картина не критикует чрезмерное насилие, а восхваляет.

Третье место занимает "Четыреста ударов". Тарантино не любит этот фильм, считая его скучным и унылым.

Четвёртое место - "Брюстер МакКлауд" от классика американского кино Роберта Олтмена. Квентин Тарантино называл фильм неудачным в коллекции своего любимого режиссёра.

Следующим фильмом была культовая комедия "День Сурка", который был раскритикован Тарантино за слишком прямолинейного главного героя, у которого отсутсвует "изюминка".

Также разгромным критическим рецензиям подверглись следующие известные фильмы: Индиана Джонс и последний крестовый поход, Твин Пикс, Жюли и Джим, Квинтет и др.

Квентина Тарантино можно называть современным классиком мирового кинематографа. На его счёту множество культовых фильмов, вошедших в золотой фонд кино: Бешеные псы, Криминальное чтиво, Бесславные ублюдки, Омерзительная восьмёрка и др.