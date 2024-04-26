Китайский премиальный бренд Tank анонсировал запуск продаж нового внедорожника Tank 700 в России до конца 2024 года. Модель Tank 700 станет флагманом в линейке Tank. Точные дата запуска и технические детали пока не уточнены.

Внедорожник имеет длину 5090 мм и колесную базу 3000 мм, что делает его самым крупным автомобилем бренда. Он оснащен 3-литровым двигателем V6 мощностью 360 лошадиных сил, дополненным электромотором и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность силовой установки составляет 517 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, сообщает Южный Автомобиль.

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