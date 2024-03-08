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В феврале 2024 года турпоток из России в турецкую провинцию Анталия сократился на 18,9%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:52

В феврале 2024 года турпоток из России в турецкую провинцию Анталия сократился на 18,9%

Россия утратила своё лидерство в туристическом направлении в пользу Германии.

Согласно данным, предоставленным Управлением культуры и туризма провинции Анталия, в феврале текущего года количество иностранных туристов в регионе увеличилось на 17,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 270 686 человек.

В рейтинге ключевых источников туристов для Анталии Германия заняла первое место с 58 228 визитами, в то время как Россия опустилась на вторую строчку с 48 937 визитами. Помимо этого, в десятку ключевых рынков для Анталии также вошли Польша, Нидерланды, Казахстан, Украина, Дания, Австрия и Бельгия.

Российские туристы предпочитают посещать отели высокого уровня в Анталье в зимний период, особенно с системой "все включено" и подогреваемыми бассейнами, сообщает Центральная Служба Новостей.

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