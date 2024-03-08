В феврале 2024 года турпоток из России в турецкую провинцию Анталия сократился на 18,9%

Россия утратила своё лидерство в туристическом направлении в пользу Германии.
Согласно данным, предоставленным Управлением культуры и туризма провинции Анталия, в феврале текущего года количество иностранных туристов в регионе увеличилось на 17,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 270 686 человек.
В рейтинге ключевых источников туристов для Анталии Германия заняла первое место с 58 228 визитами, в то время как Россия опустилась на вторую строчку с 48 937 визитами. Помимо этого, в десятку ключевых рынков для Анталии также вошли Польша, Нидерланды, Казахстан, Украина, Дания, Австрия и Бельгия.
Российские туристы предпочитают посещать отели высокого уровня в Анталье в зимний период, особенно с системой "все включено" и подогреваемыми бассейнами, сообщает Центральная Служба Новостей.
Во время выступления в Конгрессе Байдену напомнили про "ворота Эбби"
Речь президента прервал Стив Никуи, сын которого, младший капрал морской пехоты Карим Никуи, был убит в результате взрыва в Афганистане.
Ученые из Австралии выяснили, как миндаль влияет на здоровье
Экспериментальное исследование, проведенное командой экспертов из университета Южной Австралии, выявило, что употребление миндаля в качестве перекуса способствует улучшению кардиометаболического здоровья.
Эндокринолог Фетисова рассказала о методах похудения без строгих диет
Эндокринолог Надежда Фетисова подчеркивает, что снижение калорийности рациона является первоочередной задачей, рекомендуя ограничить употребление сладко-жирных и молочных продуктов, так как они способствуют набору веса.
Врач Лосев предупреждает о рисках, связанных с зубами мудрости
Стоматолог-ортопед и имплантолог Владимир Лосев подчеркнул, что зубы мудрости могут вызвать воспаление, особенно при изменении иммунитета, например, при смене климата во время отпуска.