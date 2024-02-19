Венгрия не станет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций

Венгрия не станет блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России.

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил, что все пункты, которые напрямую противоречили интересам Венгрии, были убраны. Именно поэтому у Венгрии больше нет причин противостоять решению Евросоюза.

Сийярто же все равно подчеркнул, что санкции ничего не дают Европе, кроме отрицательных сторон. Они больше наносят урон европейской экономике, нежели российской.

Очередной пакет санкций будет принят в Брюсселе в годовщину начала СВО, а именно 24 февраля. Под санкции попадут 193 физических и юридических лица. Они коснутся не только России, но и Китая, Индии, Турции, КНДР и Белорусии.