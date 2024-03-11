Работники Сыктывкарского государственного университета зачисляли незаконно студентов, которые не появлялись никогда в стенах учебного заведения

В Сыктывкарском государственном университете работники вуза незаконным путём зачисляли студентов, являющихся "мертвыми душами". Они не приходили на занятия, не учились, не являлись на сессию, но им ставили "отличные" оценки и выплачивали стипендию. Подобными действиями занимались 12 сотрудников вуза.
За период с 2017 года по 2020 год в учебное заведение было зачислено около 80 лжестудентов. При этом был нанесён огромный ущерб и Минобрнауки РФ в размере 19,5 миллионов рублей. Проректору Суд назначил наказание в виде лишения свободы до двух лет.
Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Суд также обязал проректора выплатить штраф в размере 310 тысячи рублей, а также запретил ему заниматься образовательным родом деятельности на два года.
Остальным работникам, которые напрямую были вовлечены в криминальную деятельность, было назначено наказание в виде исправительных работ на один-два года и штраф от 100-350 тысяч рублей.
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