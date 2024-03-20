В Свердловской области преподаватель одного из техникумов избивал студентов и угрожал им электрошокером

В отношении старшего лейтенанта полиции начата проверка со стороны следственных органов. Сотрудник правопорядка являлся одним из преподавателей техникума в Свердловской области, где вёл дисциплину: строевая, боевая и тактико-специальная подготовка. Позже появилось видео, на котором отчётливо видно, как старший лейтенант избивает студентов и угрожает им применением электрошокера.
Мужчину мгновенно уволили из МВД и возбудили против него проверку со стороны следственных органов. В техникуме отказались давать комментарий случившемуся, сославшись на то, что данное лицо больше не является частью преподавательского состава и не работает в стенах учебного заведения.
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